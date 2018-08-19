بأوامر وزير قطاع الأعمال.. "القابضة للنقل" تضع خطة تسويق عاجلة

كتب: عبد الحليم سالم

كلف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بإعداد خطة تسويق عاجلة، مع الاهتمام بالتدريب المستمر للعاملين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على التكيف مع المنافسة.

واستعرض الوزير فى جلسة نقاشية حضرها مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى برئاسة اللواء محمد يوسف، وأعضاء الجمعية العامة، ملامح الدراسة التحليلية التى أعدتها الشركة القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة.

كما أكد توفيق بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، ضرورة تحديث نظم المعلومات والتكاليف بالشركات التابعة، مع تقييم أداء الشركات مقارنة بمثيلاتها في القطاع الخاص وفي ضوء المؤشرات الصناعية العالمية.

وفيما يخص شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة، أشار الوزير إلى ضرورة تطبيق نظم حساب التكاليف لتحديد السعر المناسب لخدمات الشركات، وأهمية التركيز على الأنشطة المربحة والتشغيل الاقتصادي.

كما طلب السيد الوزير من إدارة القابضة للنقل البحري والبرى تحديد خطة لانتشال الشركة العربية للشحن والتفريغ من عثرتها.