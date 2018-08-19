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انقطاع المياه عن مدينة شبين القناطر بالقليوبية لمدة 12 ساعة بسبب أعمال الإصلاح

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:20 ص
انقطاع المياه عن مدينة شبين القناطر بالقليوبية لمدة 12 ساعة بسبب أعمال الإصلاح المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة  مياه الشرب بالقليوبية قطع المياه عن مدينة وقري شبين القناطر لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعه الثامنة صباح يوم الجمعة المقبل، حتى الساعة 8 مساء لإصلاح  عطل بخط 1400 مم الرئيسى المغذى لمدينة وقرى شبين القناطر.
 
وشدد على أصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 
 
 
 
 
 
 
 

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