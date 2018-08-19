انفوجراف.. تعرف على كيفية الوصول إلى مكة المكرمة والأماكن المقدسة

كتب محمد عبد العظيم

يواصل الحجاج القدوم إلى مكة المكرمة من أجل الاستعداد للبدء فى تفويجهم إلى مشعر عرفات، وتخضع عمليات نقل الحجاج النظاميين من خارج المملكة وداخلها إلى تنظيم خاص يقضى بقيام شركات نقل الحجاج، ومؤسسات خدمات حجاج الداخل بتوفير حافلات مرخصة تزيد سعتها عن 25 راكبا، وترتيب نقل الحجاج المستفيدين من كل حافة إلى الأراضى المقدسة والمشاعر، وذلك وفق ترتيبات مرورية تنفذها قيادة أمن الحج لشئون المرور.

وفى الإنفوجراف التالى الذى أعده – المرور السعودي-، نعرض الخيارات المتاحة لحجاج الداخل، بداية من الانتقال بالحافلات التى توفرها شركات ومؤسسات حجاج الداخل، أو الانتقال بحافلات النقل الجماعى، أو الانتقال بحافلات مرخصة تزيد ساعتها عن 25 راكبا.



كيف تصل إلى مكة

وهناك خيارات أخرى سواء من خلال سيارات الأجرة المرخصة، أو مواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرمة، أو حافلات نقل عام تزيد سعتها عن 25 راكبا، وفيما شددت إدارة المرور السعودية على منع كافة أنواع المركبات غير المرخصة، من الدخول إلى الأماكن المقدسة.