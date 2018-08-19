انتهاء 15440 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة السادات

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 432 وحدة سكنية (18 عمارة)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمدينة السادات، وتخطت نسبة الإنجاز 80 %، وتم تنفيذ 360 وحدة سكنية (15 عمارة) بالمرحلة الأولى بالمشروع، وتم تسليمها للمواطنين الفائزين بها، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ السوق التجارية والمسجد، وتم تشغيل المول التجارية المخصصة لأحد المستثمرين، وجارٍ إنشاء مركز طبي ومدرسة خاصة، وملعب ثلاثي، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير جميع الخدمات للمستفيدين بالمشروع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم تنفيذ 4280 وحدة سكنية (214 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، بالمناطق السكنية (7 – 16 – 25) وتم تسليم 3630 وحدة منها للمستفيدين بالمشروع، وتم تنفيذ 5 آلاف وحدة (250 عمارة) بحى الزيتون، وتم تسليم 2140 وحدة منها للمستفيدين بالمشروع، وجارٍ استكمال التسليم، كما يتم الانتهاء من تنفيذ 700 وحدة (35 عمارة) بالمنطقة 25، وجارٍ طرح تنفيذ 5460 وحدة (273 عمارة) بحى النور.

وبالنسبة للمشروعات الخدمية، بمشروع الإسكان الاجتماعي، أضاف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: تم الانتهاء من حزمة من الخدمات المختلفة، وجار تنفيذ أخرى، لخدمة السكان، ففى حى الزيتون، تم الانتهاء من تنفيذ الحضانة والسوق التجارية، وتم بيع جميع المحال المطروحة، وتم الانتهاء من المدرسة، وتسليمها للهيئة العامة للأبنية التعليمية، وجارٍ الانتهاء من تشطيبات الوحدة الصحية، والملعب الثلاثي، وتم تخصيص مسجدين للمتبرعين، وفى منطقة 25، تم الانتهاء من تنفيذ الوحدة الصحية والحضانة، وتم الانتهاء من مدرسة تعليم أساسي، وتسليمها للهيئة العامة للأبنية التعليمية، وجارٍ تنفيذ مدرسة أخرى، وجارٍ الانتهاء من تشطيب سوق تجارية وملعب ثلاثي، وتم تخصيص مسجد لأحد المتبرعين، أما مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقتين (7 – 16) فمكتمل الخدمات.

وأوضح المهندس علاء منيع، أنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالمدينة، حيث يجري تنفيذ سوق الجملة على مساحة 80 فداناً بمنطقة التحدي 1على طريق البريجات، لخدمة أهالي المدينة والمناطق المجاورة، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولي التى يتم تنفيذها على مساحة 20 فداناً، ما يلى:عنابر للخضراوات والفاكهة، وثلاجات للحفظ، ومخازن وشوادر للبطيخ، وورش صيانة، ومحال تجارية، ودورات مياه، ومسجد، ومطعم، وكافيتريا، ووحدة مطافي، ووحدة إسعاف، ووحدة أمن شرطية، ومجمع بنوك، ومقار لشركات التامين، والمبني الإداري، وبلغت نسبة الإنجاز 30 %.

وقال رئيس جهاز مدينة السادات: جارٍ أيضاً تنفيذ مركز شباب متطور على مساحة 15 فداناً بالمحور المركزي الجديد، لاستيعاب طاقات الشباب، واستخدامه كمتنفس حضاري لأهالي المدينة، ويشتمل المركز علي ملعب كرة قدم بمدرجاته، وحمام سباحة بمدرجاته، وملعب خماسي وثلاثي، وملعبي تنس، ومبني متعدد الأغراض (بلياردو -تنس طاولة - كرة يد - كرة سلة - كرة طائرة)، ومسجد، ومنطقة انتظار للسيارات، وبلغت نسبة الإنجاز 20 %.

وأشار المهندس علاء منيع إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسي بمنطقتى (18 – 20) وتم تسليمهما للهيئة العامة للأبنية التعليمية، وجارٍ استلام 4مدارس تعليم أساسي بالمناطق (10 – 24 – 27 – 28)، وجارٍ تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسي بمنطقتى (7 – 15)، واستكمال مدرسة النيل بمحور الحي الخامس ومدرسة ثانوية بنات بمحور الحي السادس.