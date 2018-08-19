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الأحد، 19 أغسطس 2018 02:22 م
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انتهاء عملية البحث عن مفقودين فى انهيار جسر جنوة وعدد القتلى يرتفع

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:51 م
انتهاء عملية البحث عن مفقودين فى انهيار جسر جنوة وعدد القتلى يرتفع جنازة ضحايا انهيار جسر جنوة
(رويترز)
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انتهت الليلة الماضية عملية البحث عن مفقودين فى انهيار جسر بمدينة جنوة الإيطالية الساحلية بعد العثور على آخر ثلاث جثث ليرتفع العدد الرسمى للقتلى إلى 43.

 

وانهار قطاع طوله 200 متر من الجسر يوم الثلاثاء مما أدى إلى سقوط عربات وقطع خرسانية.

 

وبعد العثور على ثلاث جثث فى سيارة تحت ألواح خرسانية، رفعت سلطات جنوة العدد الرسمى للقتلى وقالت أن تسعة أشخاص مازالوا فى المستشفى بينهم أربعة فى حالة حرجة.

 

ورغم التوصل لجميع من جرى إدراجهم كمفقودين إلا أن مسؤول الإطفاء ستيافنو زانوت قال لقناة (سكاى تي.جي25) "عملنا مستمر للتأكد تماما من عدم وجود أحد تحت الأنقاض".

 

وأضاف أن العمل يشمل أيضا تأمين المكان ومساعدة التحقيقات للتوصل لسبب الكارثة.

 

وكان الجسر جزءا من طريق إيه10 السريع الذين يربط بين جنوة والحدود الفرنسية إلى الغرب وكانت تديره شركة أوتوستراد التابعة لمجموعة أتلانتيا للبنية التحتية.

 

وتعهدت أوتوستراد أمس السبت بمبلغ نصف مليار يورو لإعادة بناء الجسر وتأسيس صناديق لمساعدة عائلات الضحايا ومن تركوا منازلهم جراء الانهيار وأعمال إعادة البناء.

 

 


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