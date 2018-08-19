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المعارضة الفنزويلية تدعو لإضراب احتجاجاً على إصلاحات مادورو

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:53 ص
المعارضة الفنزويلية تدعو لإضراب احتجاجاً على إصلاحات مادورو مظاهرات فنزويلا
كراكاس (أ ف ب)
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دعت الأحزاب الثلاثة الرئيسية فى المعارضة الفنزويلية السبت، إلى إضراب عام اعتبارا من الثلاثاء احتجاجاً على الإصلاحات الاقتصادية التى أعلن عنها الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت أحزاب "بريميرو خوستيسيا" بزعامة المرشح الرئاسى السابق إنريكى كابريليس، و"فولونتاد بوبولير" بزعامة المعارض الموضوع حالياً قيد الإقامة الجبرية ليوبولدو لوبيز، و"كوزا آر" بزعامة النقابى السابق أندريس فيلاسكويز إنها تدعو "اعتباراً من الثلاثاء (...) إلى يوم أول من الاحتجاج ووقف العمل ضد مادورو والتضخّم الهائل والجوع ".

وأضافت إنه سيتم الأحد الإعلان عن تفاصيل التحرّك وآليته، وتأتى الدعوة الى الإضراب قبل يومين من إصدار فنزويلا أوراقاً نقدية جديدة يبدأ تداولها الاثنين فى إطار خطة اصلاح اقتصادية واسعة قدّمها الرئيس نيكولاس مادورو ويخشى خبراء من انها قد تؤتى نتائج عكسية.

وسترتبط العملة الجديدة، التى أطلق عليها اسم "البوليفار السيادي" للتمييز بينها وبين العملة الحالية "البوليفار القوي"، بالعملة الافتراضية غير الموثوق بها "البترو".

وسيبلغ سعر كل بترو نحو 60 دولارا بناء على سعر برميل النفط الفنزويلى ما سيساوى بالعملة الجديدة 3600 بوليفار سيادى -- وهو ما يؤشر الى انخفاض كبير فى قيمة العملة.

 

 


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