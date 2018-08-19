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المرور ينشر سيارات اﻹغاثة على الطرق لتأمين رحلات المواطنين للمدن الساحلية

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:51 ص
المرور ينشر سيارات اﻹغاثة على الطرق لتأمين رحلات المواطنين للمدن الساحلية المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة للمرور، انتشار الخدمات المرورية لتأمين الرحلات خلال فصل الصيف، وتردد المواطنين على المدن الساحلية لقضاء الإجازة، برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، مع القيام بشن حملات الرادار، والكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة، مع بدء توعية مرورية لقائدى السيارات، مع توزيع مطويات على قائدى السيارات، لتوعيتهم بالكشف عن السيارة والإطارات قبل السفر للحد من الحوادث.
 
كما تم الدفع بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية على الطريق استعدادا لعيد اﻷضحى، وتم تخصيص رقم 01221110000 لمواجهة أى أعطال، والدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما تم نشر قوات نظامية، وتنبيه علي القوات، للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة المقررة.
 
كما تهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام، ومساعدة رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.
 
 

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