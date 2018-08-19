المجلس القومى للمرأة يدشن غدا غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش فى العيد

يطلق المجلس القومى للمرأة، غدا الإثنين من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك ورصد حالات التحرش والتدخل السريع.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى على التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لافتةً إلى قيام محاميى مكتب شكاوى المرأة بالنزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش، مضيفة أن مكتب الشكاوى سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية .