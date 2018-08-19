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المجلس القومى للمرأة يدشن غدا غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش فى العيد

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:00 ص
المجلس القومى للمرأة يدشن غدا غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش فى العيد مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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يطلق المجلس القومى للمرأة، غدا الإثنين من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك ورصد حالات التحرش والتدخل السريع.
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسى على التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لافتةً إلى قيام محاميى مكتب شكاوى المرأة بالنزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش، مضيفة أن مكتب الشكاوى سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية .
 
جدير بالذكر أن غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة تتلقى شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة الى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس أب  ، والبريد الإلكتروني omb.office@yahoo.com
 
 
 
 
 
 

 


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