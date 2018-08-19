المتحدث باسم الكهرباء: غرفة عمليات مركزية لاستقبال الشكاوى فى عيد الأضحى

كتب كريم كشك

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، استعداد الوزارة لتقديم جميع الخدمات للمواطنين، وتلبية أى بلاغات للأعطال قد تطرأ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، عن طريق استقبالها على خدمة الرقم الساخن 121، وإمكانية الاتصال من الأرضى، أو المحمول، من كل محافظات الجمهورية.

وطمأن حمزة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى كمال ماضى، فى برنامج "الحياة فى مصر"، المذاع على فضائية "الحياة"، أنه لا يوجد تخفيف فى أحمال الكهرباء خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأن الوزارة لديها احتياطى كافٍ، وهناك خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع قطاعات الوزارة، عن طريق متابعة غرفة عمليات المركزية، من الوزارة، أو الشركة القابضة على مدار 24 ساعة باليوم، طوال أيام العيد.

وأوضح المتحدث باسم الكهرباء أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة فى أغلب المحطات، ولا توجد لدينا أية بلاغات عن أعطال حالية.