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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:49 ص
القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع
كتب : زكى القاضى
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بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1439 ه.
 
جاء فى نص البرقية: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو غد أفضل لشعبنا ، متمنياً لكم التوفيق في مهامكم ومسئولياتكم الوطنية التي تحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفاني .
ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يباركون قيادتكم للوطن نحو الحياة الآمنة المطمئنة والبناء والتعمير ونشر الخير فوق ربوع الوطن ، ويؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراساً أمناء على مصر وشعبها، أوفياء ليمين الولاء لها فى إنكار للذات، واستعداد للتضحية والفداء لتظل وطنا آمنا مستقراً لشعبه العظيم، بارككم الله وسدد خطاكم لما فيه خير مصر، وكل عام وسيادتكم بخير.
 
كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة  .
  
هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
 
كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .
 
 

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