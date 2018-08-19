القبض على 4 متهمين بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وضمت قيادات المديرية، وإدارة البحث الجنائى، وفرع الأمن العام، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى بدائرة مركز قويسنا .

أسفرت الحملة عن ضبط المتهم " م . ع . م " 35 سنه،سائق ومقيم دائرة المركز وبحوزته بندقية خرطوش و2 طلقة من ذات العيار، كما تم ضبط المتهم " أ . ف . ا " 25 سنه، عاطل ومقيم دائرة المركز وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جرام مبلغ مالي قدره 90 جنيها.

كما تمكنت الحملة من القبض على " م . أ . م " 24 سنة، عاطل ومقيم دائرة المركز، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى قدره 30 جنيه، وضبط المتهم " ع . م . ع " 20 سنة، عاطل ومقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح أبيض" مطواه " وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.