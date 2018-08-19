القبض على وكيل مدرسة أثناء تقليد أختام شعار الجمهورية لتزوير شهادات نجاح

ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص اثناء تردده على أصحاب محال تصنيع الأختام والزنكوغراف بمنطقة أرض شريف فى عابدين، وطلب تقليد أختام خاصة بمحافظة الغربية ، مديرية التربية والتعليم ،شئون الطلبة والامتحانات ، الإدارة التعليمية بكفر الزيات، إدارة غرب طنطا التعليمية ، مدرسة الإمام الشافعي الرسمية للغات بدون تكليف من الجهات المختصة.
ومن خلال الفحص تبين أنه "صلاح ع ا" 47 سنة، وكيل مدرسة للغات، ومقيم طنطا، وعثر بحوزته علي خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته محافظة الغربية ( مديرية التربية والتعليم الإدارة التعليمية بكفر الزيات )، خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته محافظة الغربية ( مديرية التربية والتعليم شئون الطلبة والامتحانات ) ، خاتم إدارة غرب طنطا التعليمية ـ مدرسة الامام الشافعي الرسمية للغات، وجميعهم مقلدين.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إصطناع وتزوير شهادات ( نجاح , إثبات قيد بالمدارس، إتمام المراحل الدراسية)، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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