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القبض على وكيل مدرسة أثناء تقليد أختام شعار الجمهورية لتزوير شهادات نجاح

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:28 م
القبض على وكيل مدرسة أثناء تقليد أختام شعار الجمهورية لتزوير شهادات نجاح وكيل المدرسة عقب ضبطه
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص اثناء تردده على أصحاب محال تصنيع الأختام والزنكوغراف بمنطقة أرض شريف فى عابدين، وطلب تقليد أختام خاصة بمحافظة الغربية ، مديرية التربية والتعليم ،شئون الطلبة والامتحانات ، الإدارة التعليمية بكفر الزيات، إدارة غرب طنطا التعليمية ، مدرسة الإمام الشافعي الرسمية للغات بدون تكليف من الجهات المختصة.

 

ومن خلال الفحص تبين أنه "صلاح ع ا" 47 سنة، وكيل مدرسة للغات، ومقيم طنطا، وعثر بحوزته علي خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته محافظة الغربية ( مديرية التربية والتعليم  الإدارة التعليمية بكفر الزيات )، خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته محافظة الغربية ( مديرية التربية والتعليم  شئون الطلبة والامتحانات ) ، خاتم إدارة غرب طنطا التعليمية ـ مدرسة الامام الشافعي الرسمية للغات، وجميعهم مقلدين.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إصطناع وتزوير شهادات ( نجاح , إثبات قيد بالمدارس، إتمام  المراحل الدراسية)، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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