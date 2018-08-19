القبض على عامل وراء تصنيع الألعاب النارية داخل منزله بمنشأة ناصر

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، فى القبض على "على .أ .ع" 54 سنة، عامل، السابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم " سلاح بدون ترخيص "، لقيامه بتصنيع الألعاب النارية " صواريخ، بمب " داخل حجرة مستأجرة له بالمنطقة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده داخل الحجرة، وبتفتيش الحجرة عثر بداخلها على 240 صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع معدة للبيع، مقص معدنى، لفة سلك، كيس بلاستيك بداخله كمية من البارود وزنت 150 جرام، جوال بلاستيك بداخله كمية من الزلط، 4 مناخل خشب، جوال بداخله كمية من الورق وزنت 80 كيلو.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الالعاب النارية والاتجار فيها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.