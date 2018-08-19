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القبض على عاطل بحوزته 10 طرب حشيش قبل ترويجها فى عيد الأضحى

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:11 م
القبض على عاطل بحوزته 10 طرب حشيش قبل ترويجها فى عيد الأضحى المتهم وبحوزته المضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى القبض على عاطل بحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش، وخنجر ومبلغ مالى ببولاق الدكرور، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لترويجها خلال عيد الأضحى على عملائه. 

وأكدت تحريات العقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تورط " سيد. أ " عاطل فى الإتجار بالمواد المخدرة واستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "خنجر " ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه خلال أيام عيد الأضحى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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