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القبض على طالب أزهرى استدرج طفلا واغتصبه داخل مسجد بطوخ

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:46 ص
القبض على طالب أزهرى استدرج طفلا واغتصبه داخل مسجد بطوخ اغتصاب-أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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ألقت مباحث القليوبية، القبض على طالب بجامعة الأزهر لقيامه باستدراج طفل عمره 8 سنوات، والتعدى عليه جنسيا داخل مسجد فى قرية تابعة لمركز شرطة طوخ، وأخطرت النيابة للتحقيق، فقررت عرض الطفل على الطب الشرعي.

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ بلاغا يفيد تعرض طفل يدعى "م م" 8 سنوات بالصف الثانى الإبتدائي، للتعدى الجنسي داخل دورة مياه أحد المساجد بقرية تابعه لمركز شرطة طوخ

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث طوخ، وتبين أن الطفل كان فى المسجد وعقب صلاة العصر استدرجه طالب أزهرى بالصف الأول جامعة الأزهر إلى دورة المياه، وقام بالتعدى الجنسى عليه، ثم هدده بعد ذلك بعدم إبلاغ أحد بالواقعة، إلا أن المجنى عليه عاد إلى منزله يبكى، فسألته خالته وأخبرها بما فعله به المتهم فاصطحبته إلى مركز الشرطة وحررت محضر اتهمت فيه المتهم بالتعدي الجنسي على نجل شقيقتها وألقى القبض على المتهم ويدعى "أ ع" 18 عاما طالب أزهرى وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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