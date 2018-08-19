القبض على ثلاثة متهمين لاتجارهم بالعملة خارج السوق المصرفى بعابدين

كتب : محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني

ألقت الإدارة العامه لمباحث الأموال العامه القبض على ثلاثة متهمين للاتجار بالعملة خارج السوق المصرفى بعابدين.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام أحمد. د. م 54 سنة صاحب مكتب استيراد ملابس جاهزة والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة فى قضية " اتجار بالعملة " والمحكوم علية فيها غيابيًا بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مليون جنيه ومطلوب التنفيذ عليه ، ورفاعى .ع.م 65 سنة بائع أقمشة وممدوح .م.ع 26 سنة محاسب بشركة استيراد وتصدير ومقيم الجيزة،بمُمارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى كل منهم على حدا .

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب استهدفت المُتحرى عنهم حيث تم ضبطهم جميعا بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزة الأول مبلغ 5500 جنيه مصرى/ 300 دولار أمريكى / 500 ريال سعودى / 6000 جنيه سودانى وبحوزة الثانى مبلغ 10.000 دولار أمريكى وبحوزة الثالث مبلغ 30.000 دولار أمريكى بإجمالى مبالغ مالية قدرها 40300 دولار أمريكى / 500 ريال سعودى / 5500 جنيه مصرى / 6000 جنيه سوداني

بمناقشة المُتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، جارى العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية.