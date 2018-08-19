القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من البانجو وأسلحة نارية فى الدقهلية

الدقهلية - محمد حيزة

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الستامونى بالدقهلية القبض على عامل زراعى وبحوزته كيلو من نبات البانجو المخدر، وأسلحة نارية وبيضاء، قبل قيامه بترويجها على عملائه.

وكان اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز شرطة الستامونى بقيام "مصطفى.ع.أ"، 30 سنة، عامل زراعى، مقيم قرية البنزينة، بالاتجار فى المواد المخدرة.

تم استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط مباحث مركز شرطة الستامونى بقيادة الرائد محمد حماد، رئيس المباحث، وضباط فرع البحث الجنائى بغرب الدقهلية، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحيازته سلاح نارى "فرد خرطوش" محلى الصنع، وثلاث أسلحة بيضاء، وكمية من نبات البانجو المخدر زنة كيلو جرام، ومبلغ 187 جنيها، وجهاز محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه. حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى باشرت التحقيقات.