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الغرفة التجارية بأسوان تعلن افتتاح معرض أهلا بالمدارس بـ5 مراكز بالمحافظة

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:34 ص
الغرفة التجارية بأسوان تعلن افتتاح معرض أهلا بالمدارس بـ5 مراكز بالمحافظة محمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بمحافظة أسوان
أسوان - ندى سليم
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أكد محمد أبو القاسم، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة أسوان، أنه تم تجهيز 5 معارض فى 5 مراكز على مستوى المحافظة تحت مسمى "أهلا بالمدارس"، استعدادا للموسم الدراسى الجديد، لافتا إلى أن المعرض يقوم بطرح الزى المدرسى ومستلزمات الدراسة من أدوات مدرسية بتخفيضات تتراوح مابين 20-30%.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم افتتاح المعرض منذ 28 أغسطس الجارى وحتى 28 سبتمبر المقبل لمدة تصل إلى شهر، موضحا أنه تم تخصيص 5 معارض فى أدفو، كوم امبو، نصر النوبة، دراو، حيث تم الحصول على قطعة الأرض من المحافظة وتم التعاون مع الغرفة التجارية لتجهيز المعرض والتعاقد مع العارضين وتخصيص مساحات لهم لعرض منتجاتهم من الإنتاج المحلى بأسعار مخفضة لأهالى محافظة أسوان.

 

 


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