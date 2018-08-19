video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ويشكر الاستجابة السريعة للننائب العام..

"الطفولة والأمومة" ينجح فى إحباط زواج طفلة بالبحيرة

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:36 م
"الطفولة والأمومة" ينجح فى إحباط زواج طفلة بالبحيرة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومى للطفولة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

نجح المجلس القومى للطفولة والإمومة، فى إحباط  زواج إحدى الفتيات الاطفال  تبلغ  من العمر 12 عاما من مسجل خطر يبلغ من العمر 32 عاما، وذلك باحدى قرى محافظة البحيرة، بعد تلقى الخط الساخن للمجلس (16000) بلاغا من أحد أقارب الفتاة رقم (140946) يستغيث فيه بوقف هذا الزواج، والذى كان مقرراً له بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الامين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، أنه فور تلقى المجلس البلاغ، تواصلت مباشرة مع  الادارة العامة لحقوق الانسان بمكتب النائب العام، والذى استجاب على الفور وقام بدوره بمخاطبة اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان بتنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لولدتها، وضبط واحضار المتهمين، فى هذه الواقعة والتى تعد وفقاً للقانون احدى جرائم الاتجار بالبشر، ووجهت "العشماوي" الشكر للسيد النائب العام على استجابته السريعة للبلاغ، والذى كان من شأنه النجاح فى إحباط هذه الزيجة.

 

وأشارت "العشماوى" إلى أن الواقعة ترجع إلى عزم والد الطفلة بأخذها بعد انفصاله عن زوجته لتزويجها على يد مأذون القرية، حيث كان من المقرر زفافها عقب العيد مباشرة، وقد تم تحرير بمحضر بالواقعة سالفة الذكر وعرضها على النيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات، حيث تم تسليم الطفلة لوالدتها وأخذ تعهد عليها بحسن رعايتها، كما أمرت النيابة بضبط واحضار كلا من والد الطفلة والعريس وعم العريس والمأذون للتحقيق والاستماع إلى أقوالهم.

 

وأشارت العشماوى إلى أن "زواج الأطفال" قضية اجتماعية يُمكن وصفها بالكارثة، لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات الاطفال، وغالبا ما ينتهى هذا الزواج بالفشل مع وجود طفل أو أكثر وفتاة لا تعرف كيفيّة تربيتهم، وينتشر هذا الزواج فى المناطق الريفيّة بشكل خاصّ.، بسبب الفقر والبطالة الذين يدفعان الأهالى إلى تزويج بناتهن بمقابل مادى سخى وقد يكون تفشّى الجهل من أهمّ أسباب موافقة الأهل على هذا الزواج، على اعتبار أنّه ستر للفتاة مهما بلغ عمرها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القومى للطفولة": زواج الأطفال يتسبب فى إنجاب 250 ألف طفل سنويا

الصحة

الامومةوالطفولة

زواج الاطفال

البحيرة




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة