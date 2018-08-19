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الصين: 6.2 مليون دولار خسائر مادية وتأثر 259 ألفا بالإعصار "رومبيا"

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:16 ص
الصين: 6.2 مليون دولار خسائر مادية وتأثر 259 ألفا بالإعصار "رومبيا" إعصار - أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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أعلنت السلطات المحلية فى الصين تأثر 259 ألفا من سكان مقاطعة "خنان" شرقى البلاد بالإعصار "رومبيا"، وهو الثامن عشر الذى يضرب الصين هذا العام.

وقالت دائرة الشؤون المدنية بمقاطعة "خنان" - فى بيان اليوم الأحد، إن المقاطعة شهدت هطول أمطار غزيرة يومى الجمعة والسبت؛ ما أدى إلى فيضانات فى عدد من المدن والمناطق، متسببة فى خسائر مباشرة تتجاوز الـ42.8 مليون يوان (6.2 مليون دولار أمريكي) أغلبها خسائر فى القطاع الزراعى.

وأضافت الدائرة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن، لكن 259 ألفا من السكان ونحو 20 ألف هكتار (الهكتار يعادل 2.4 فدان) من المحاصيل تأثروا بالفيضانات التى دمرت 138 منزلا.

وقامت دائرة الشؤون المدنية المحلية بإرسال موظفين إلى المناطق المنكوبة لإجلاء السكان المتضررين وإعادة توطينهم والوقوف على حجم الخسائر، إلى جانب مراقبة التغيرات فى الطقس ومستويات المياه فى الإنهار والأوضاع بعد تلك الكارثة.

 

 


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