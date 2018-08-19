الصين تعتقل 26 يشتبه بأنهم من لصوص المقابر الأثرية

(رويترز)

قالت وزارة الأمن العام الصينية اليوم الأحد أن السلطات ألقت القبض على 26 مشتبها بهم واستعادت نحو 650 قطعة أثرية سرقت من موقع أثرى للدفن فى إقليم تشينغهاى بشمال غرب الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الخبراء يعتقدون أن العديد من القطع المستردة "ذات قيمة تاريخية عظيمة" لأنها توضح العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب فى مستهل فترة من حكم سلالة تانغ فى الصين بين عامى 619 و907.

ويشتبه بأن الجناة نهبوا القطع من مقابر دولان التى تقع على طريق الحرير القديم ورتبوا لبيعها بعد ذلك.

وقالت الوزارة الصينية أن عددا من الاعتقالات جرى فى أقاليم تقع إلى الشرق بعد تحقيق بدأ عام 2017.

وقال مسؤول بالشرطة لتلفزيون الصين المركزى اليوم الأحد أن المجرمين، وبينهم اثنان كانوا على قائمة أهم المطلوبين للشرطة، طلبوا ما يصل إلى 80 مليون يوان (11.6 مليون دولار) نظير القطع الأثرية.

وجاء فى بيان للوزارة أن السلطات صنفت 16 من بين القطع المستردة البالغ عددها 646 على أنها قطع أثرية ثقافية من الطراز الأول.

وأفاد الصندوق العالمى للآثار، ومقره نيويورك، بأن أعمال تنقيب جزئية فى مقابر دولان كشفت عن مجموعة قيمة من المنسوجات والثياب الحريرية القديمة وبينها قطع قادمة من آسيا الوسطى وبيزنطة.