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الأحد، 19 أغسطس 2018 06:56 م
خالد صلاح
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الصين تدعو أوروجواى لممارسة نفوذها لتعزيز التعاون بين بكين وتكتل "ميركسور"

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:20 م
الصين تدعو أوروجواى لممارسة نفوذها لتعزيز التعاون بين بكين وتكتل "ميركسور" الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (أ ش أ)
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دعت الصين أوروجواى إلى ممارسة نفوذها الإيجابى من أجل تعزيز الحوار والتعاون بين بكين والتكتل الاقتصادى لدول أمريكا اللاتينية (ميركسور).

جاء ذلك خلال اجتماع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" اليوم الأحد، مع وزير خارجية أوروجواى "رودولفو نين نوفوا" فى بكين.

وقال وانج يى إن الجانبين سيوقعان خلال فترة تواجد وزير خارجية أوروجواى فى الصين على وثائق تعاون حول مبادرة "الحزام والطريق" وتجارة الخدمات ومجالات أخرى، معتبرا أن ذلك يعكس رؤية أوروجواى الاستراتيجية حول تطوير العلاقات مع الصين.

وأضاف وانغ يى أنه يتعين على الجانبين الحفاظ على التبادلات الشاملة ودعم بعضهما البعض فى القضايا التى تشمل مصالحهما الأساسية وشواغلهما الرئيسة.

من جانبه، قال وزير خارجية أوروجواى "رودولفو نين نوفوا" إن بلاده هى أول دولة فى تكتل ميركسور توقع على مذكرة تفاهم حول مبادرة "الحزام والطريق" مع الصين، وإنها مستعدة لاستغلال ذلك فى مساعدة الصين وميركوسور على إقامة علاقات أوثق.

 


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