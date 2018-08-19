الصين تختبر نظام الدفع لكبسولات المختبر فى المحطة الفضائية الجديدة

بكين (أ ش أ)

نجح مهندسون صينيون فى اختبار نظام الدفع لكبسولات مختبر محطة الفضاء الصينية التى تخطط البلاد لإنشائها، وذلك فى خطوة رئيسة فى برنامج المحطة الفضائية للبلاد.

وقالت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية - فى بيان اليوم الأحد، إن المحطة الفضائية البالغ وزنها 66 طنا ستتضمن وحدة أساسية وكبسولتى مختبر، فيما يحدد نظام الدفع ما إذا كانت الكبسولات المخبرية قادرة على التحرك فى الفضاء من عدمه.

وأضافت المؤسسة أن المهندسين الصينيين صمموا 36 محركا لنظام الدفع، 4 منها لضبط مدار تشغيل الكبسولات المخبرية و 32 أخرى لتعديل اتجاه طيرانها، حيث صمم كل محرك ليعمل 15 عاما على الأقل، مشيرة إلى أن المحركات عملت بشكل جيد واجتازت الاختبارات فى شنغهاى.

وتسرع الصين جدولها الزمنى لمحطة "تيانقونغ" الفضائية، فيما من المتوقع أن يتم إطلاق الكبسولة الأساسية عام 2020، كما يتوقع إكمال المحطة عام 2022.