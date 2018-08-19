الصحة توقع الكشف على 63485 من الحجاج المصريين بالأراضى المقدسة

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عيادات البعثة الطبية للحج استقبلت، حتى صباح اليوم الاحد، 63485 حالة مرضية سواء كانت حالة جديدة أومترددة على العيادات، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 58090 حالة مرضية بمكة المكرمة المكرمة، و 5395 حالة بالمدينة المنورة، بينما دخلت 144 حالة الى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 95 حالة بعد تمام شفائها، ومازال هناك 49 حالة تتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.

وأشار الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي ل 28 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالي 119 غسلة كلوية، فيما تلقت حالتين العلاج الكيماوي، لافتاً الى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل اجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام، كما يقوم الفريق بالمرور بصفة يومية 3 مرات على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتاً إلى أنه قد تم تسجيل 18 حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.

وفى سياق آخر تفقد فريق من البعثة الطبية للحج على رأسهم الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، فجر اليوم، الحالة الصحية للحجاج المصريين المحجوزين بمدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور التخصصى فى مكة المكرمة، للتأكد من تلقيهم الرعاية اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن "السبكي" اطمئن على الحالة الصحية لـعدد من المرضى المحتجزين في الأقسام الداخلية بالمستشفى والذين يتلقون العلاج اللازم، حيث حرص على التواصل مع ذويهم وطمئنتهم على حالتهم الصحية.

وأشار مجاهد إلى أن الفريق تفقد الحالة الصحية لحاج50 عام، يعاني من ورم خبيث بالمخ، وحاجة 53 عاما، تعاني من ورم خبيث بالمخ وتم اجراء لها عملية جراحية، وحاج يبلغ من العمر 82 عام، يعاني من قصور في الشريان التاجي، وحاجة محجوزة في قسم الحروق وتعاني من حرق بنسبة 15% بالوجه 74 عاما.

كما تفقد حاج يبلغ من العمر41 عاماً، يعاني من خراج بالقدم تحت الجلد، وحاج آخر، 49 عام، يعاني من نزيف شرجي، وتم اجراء العلاج اللازم له، وتفقد أيضاً الحالة الصحية لحاج، 62 عام، اجريت له عملية قلب مفتوح نتيجة ضيق بالشرايين التاجية، بمدينة الملك عبدالله الطبية.

وأكد مجاهد على أن جميع المرضى المصريين المحتجزين بالمستشفيات السعودية يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.