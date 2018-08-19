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الشركة العامة للجملة تعلن صرف 80% من السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أغسطس

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:37 م
الشركة العامة للجملة تعلن صرف 80% من السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أغسطس المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة
كتب مدحت وهبة
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أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ صرف السلع المدعمة للبقالين بالمحافظات، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف 80% من مقررات شهر أغسطس الجارى فى 16 محافظة بالوجه البحرى، حتى الآن ضمن المقررات التموينية للشهر الجارى، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.
 
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، العديد من الرسائل للمواطنين، منها عدم زيادة أسعار اللحوم الطازجة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، واستمرار طرحها بسعر 85 جنيها للكيلو منذ العام الماضى وحتى الآن، وذلك فى إطار تخفيف العبء على المواطنين.
 
كما أنه تم طرح 8100 رأس ماشية لتباع لحوم طازجة خلال أيام العيد، وكذلك سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، للتأكد من توافر الخبز للمواطنين والتنسيق مع الطب البيطرى للرقابة على محلات اللحوم بجانب توفير 1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيها بدلا من 60 جنيها و1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيها للكيلو، و15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ90 جنيها، إضافة إلى 2650 خروفا بلديا حيا وسعر الكيلو قائم 62 جنيهًا.
 
 
 

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