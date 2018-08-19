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الشرطة تضبط نصف طن حشيش قيمتها بـ24.5 مليون جنيه قبل ترويجها فى العيد

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:14 م
الشرطة تضبط نصف طن حشيش قيمتها بـ24.5 مليون جنيه قبل ترويجها فى العيد المتهم أمامه المضبوطات
كتبت : دينا الحسيني
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وجهت وزارة الداخلية صفعة جديدة علي وجة تجار المخدرات بعد ضبط ما يقرب من نصف طن حشيش بمبلغ 24 مليون جنية ونصف  ، ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بالتنسيق مع اجهزة الأمن بالأسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف من ضبط إدريس . س . م صاحب سنترال 35 سنة مقيم بدائرة القسم  بعد ورود معلومات بقيامة  بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من قطعة أرض بطريق الغابة قبلى قرية بهيج دائرة القسم مكاناً لتخزين المواد المخدرة إستعداد لترويجها على عملائه فى العيد .

المتهم أمامه المضبوطات (2)
 

و عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المذكور وضبطه بمعرفة قوة أمنية برئاسة اللواء شريف رؤوف مدير مباحث الأسكندرية .

وأسفرت عملية الضبط عن تحريز 1955 طربة لمخدر الحشيش وزنت  490 كيلو جرام ، طبنجة عيار 9مم مُبلغ بسرقتها من مالكها بدائرة قسم شرطة سيدى جابر،  268  طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدة بقصد الإتجار والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى  ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

المتهم أمامه المضبوطات (1)
 

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