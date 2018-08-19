السلطات الهندية تنقل مياه شرب إلى ولاية كيرالا التى اجتاحتها فيضانات عارمة

نيودلهى (أ ش أ)

أعلن مسئول هندى أن السلطات تقوم بنقل مياه شرب بالقطار إلى ولاية "كيرالا" الواقعة فى جنوب البلاد، والتى تشهد فيضانات عارمة تعد هى الأسوأ منذ قرن من الزمان ، حيث أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص ونزوح 300 ألف آخرين.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، عن ميلند ديوسكار مسئول بهيئة السكك الحديدية الهندية قوله إنه يتم نقل نحو 1.5 مليون لتر من المياه على متن قطارين على الأقل من ولايتى "ماديا براديش" و"ماهاراشترا" المجاورتين إلى المناطق التى اجتاحتها الفيضانات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه الآلاف من رجال الإنقاذ جهودهم لإيصال إمدادات الإغاثة إلى المناطق المعزولة بفعل الفيضانات فى الولاية ، ويتوقع خبراء الطقس هطول المزيد من الأمطار على أنحاء الولاية حتى صباح غد الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ألف شخص لقوا مصرعهم فى سبع ولايات هندية منذ بداية موسم الرياح الموسمية هذا العام، من بينهم 324 شخصا فى ولاية كيرالا.