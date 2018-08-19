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السكة الحديد تشغل اليوم 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لخدمة أهالى النوبة

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:00 ص
السكة الحديد تشغل اليوم 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لخدمة أهالى النوبة الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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تشغل هيئة السكة الحديد اليوم الأحد 4 قطارات مميزة تتجه من الإسكندرية والقاهرة إلى النوبة، لخدمة أهالى النوبة، حيث ينطلق القطار الأول من القاهرة 15.00 عصر اليوم ليصل أسوان 04.15 من صباح اليوم التالى، والقطار الثانى يقوم من القاهرة 17.00 مساء الأحد ليصل أسوان 06.35 صباح اليوم التالى.


وينطلق اليوم من الإسكندرية قطار ثالث الساعة 08.10 صباح الأحد ليصل أسوان 00.15 صباح اليوم التالى، وقطار رابع يقوم من الإسكندرية 12.45 ظهر الأحد ليصل أسوان 05.15 صباح اليوم التالى، ويتم قصر الحجز على هذه القطارات على المحطات الرئيسية فقط.

 
 
 

 


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