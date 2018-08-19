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السعودية تصدر 1352 تصريحا إعلاميا لتغطية موسم الحج

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:51 م
السعودية تصدر 1352 تصريحا إعلاميا لتغطية موسم الحج حجاج ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)
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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع بالسعودية إصدار أكثر من 1352 تصريحا إعلاميا حتى الآن لأنشطة التصوير والبث للتغطية الميدانية بالمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) للبعثات والوفود الإعلامية المحلية والدولية القادمة عبر مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وأوضحت الهيئة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، أن الإحصائية الأولية شملت إصدار تصاريح للمؤسسات والقنوات الفضائية، والإعلاميين المحليين والدوليين، ومؤسسات الإنتاج المرئى والمسموع، والوفود الإعلامية الدولية المشاركة فى موسم الحج، إضافة إلى مكاتب تمثيل القنوات فى المملكة، وتصاريح تصوير للتغطية الميدانية لبعض الجهات الحكومية الراغبة فى توثيق أعمالها فى الحج، إلى جانب حزمة من الشركات المتخصصة التى تقدم خدمة الإرسال المباشر فى عربات النقل الخارجي.

 


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