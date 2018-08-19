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السرعة فى الأداء.. تعرف على كيفية تنظيف المسجد الحرام خلال موسم الحج.. صور

الأحد، 19 أغسطس 2018 04:33 م
السرعة فى الأداء.. تعرف على كيفية تنظيف المسجد الحرام خلال موسم الحج.. صور المسجد الحرام
كتب محمد عبد العظيم
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فى إطار الجهود الموسعة التى تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية من أجل خروج موسم الحج كل عام بالمظهر اللائق الذى يعبر عن تاريخ ومكانة المملكة، تسعى الحكومة السعودية إلى تسخير جميع الإمكانات والموارد المالية والبشرية والأمنية لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين، وتعد طهارة المسجد الحرام مطلباً أساساً للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة للتطهير وسجاد المسجد الحرام، وقد وفرت الرئاسة كافة المعدات والقوى العاملة والمواد اللازمة لطهارة كافة الساحات والممرات والأروقة.

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ويشهد صحن المطاف والمسعى ومجمعات المياه والأروقة الداخلية والساحات الخارجية مواطن الازدحام وكثافة على مدار العام وخصوصاً فى موسم الحج المبارك وتعمد الإدارة إلى أتباع آلية في الحزام الأمني والسرعة فى الأداء بما يساهم فى التيسير على ضيوف المسجد الحرام فى ممارسة شعائرهم الدينية بكل يسر وسهولة.

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وتم توفير كل ما يساهم في سرعة الأداء وجودة العمل وطهارة البيت العتيق عبر آليات وعربات وأدوات، على أن يتم غسيل وتطهير المسجد الحرام على مدار 24 ساعة متواصلة وتوزع العمل على مدار ثلاث ورديات مختلفة تتداخل مع بعضها في الأوقات وذلك لضمان أداء سير العمل وتقوم كافة الورديات العاملة بتنفذ عملية تنظيف كافة مواقع المسجد الحرام والساحات الخارجية.

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