الرئيس الصينى يحث على تعزيز قيادة الحزب الشيوعى وتدعيم قدرات القوات المسلحة

بكين (أ ش أ)

حث الرئيس الصينى شى جين بينج، على بذل الجهود لتعزيز قيادة الحزب الشيوعى الصينى ، وبناء الحزب بشكل شامل ، مع تدعيم قدرات القوات المسلحة، وتوفير ضمان سياسى قوى لبناء جيش قوى.

جاء ذلك فى كلمة للرئيس الصينى الذى يشغل أيضا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ورئيس اللجنة العسكرية المركزية ، خلال اجتماع اللجنة العسكرية المركزية حول بناء الحزب ، الذى عقد من يوم الجمعة حتى اليوم الأحد فى العاصمة بكين.

وقال شى جين بينج إن تعزيز قيادة الحزب لا سيما على القوات المسلحة أمر ضرورى لدفع "المشروع الجديد الكبير" لبناء الحزب وبناء دولة قوية لديها جيش قوى، مضيفا أنه يتعين على الجيش كله أن يطبق بشكل شامل الفكر بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية فى العصر الجديد وروح المؤتمر الوطنى الـ 19 للحزب الشيوعى الصينى.

وأضاف أنه يجب تنفيذ فكر الحزب الخاص بتعزيز القوات المسلحة للعصر الجديد ، مع التمسك بالقيادة المطلقة للحزب على القوات المسلحة ، والاهتمام بمدى جاهزية الجيش وقدراته القتالية.

وحول مكافحة الفساد ، حث الرئيس الصينى على تعزيز جهود مكافحة الفساد ، لا سيما فى القوات المسلحة ، وأن تتواصل هذه الجهود وألا يكون هناك أى انحراف أو تراجع عنها.