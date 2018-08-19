الرئيس الإماراتى يوجه بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبى الفيضانات فى السودان

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وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبى الفيضانات والسيول التى تعرضت لها السودان مؤخرا بما يؤكد حرص الإمارات قيادة وشعبا على المساهمة فى رفع المعاناة عن السودانيين وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن هذه المساعدات تؤكد سعى الإمارات الدؤوب لمد أياديها إلى كل دول العالم وحرصها على أن تكون من أولى الدول المبادرة بالوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة فى الشدائد والأزمات عبر تسخير مواردها وإمكانياتها كافة فى سبيل العمل الإنسانى والمساهمة النوعية فى تحسين جودة الحياة فى المجتمعات المحرومة والمنكوبة والأقل حظا.

يذكر أن العاصمة الخرطوم ومناطق عدة فى السودان قد شهدت مؤخرا أمطارا غير مسبوقة نجم عنها سيول وفيضانات تسببت فى مقتل العشرات وأدت إلى انقطاع الكهرباء وتشريد الآلاف من الناس وتدمير المنازل والممتلكات وإلحاق أضرار بالغة بالمرافق العامة و البنية التحتية.