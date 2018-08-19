video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الإماراتى يوجه بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبى الفيضانات فى السودان

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:28 م
الرئيس الإماراتى يوجه بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبى الفيضانات فى السودان السيول فى السودان - أرشيفية
/أ ش أ/
إضافة تعليق

وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد،  بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبى الفيضانات والسيول التى تعرضت لها السودان مؤخرا بما يؤكد حرص الإمارات قيادة وشعبا على المساهمة فى رفع المعاناة عن السودانيين وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين.

 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن هذه المساعدات تؤكد سعى الإمارات الدؤوب لمد أياديها إلى كل دول العالم وحرصها على أن تكون من أولى الدول المبادرة بالوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة فى الشدائد والأزمات عبر تسخير مواردها وإمكانياتها كافة فى سبيل العمل الإنسانى والمساهمة النوعية فى تحسين جودة الحياة فى المجتمعات المحرومة والمنكوبة والأقل حظا.

 

يذكر أن العاصمة الخرطوم ومناطق عدة فى السودان قد شهدت مؤخرا أمطارا غير مسبوقة نجم عنها سيول وفيضانات تسببت فى مقتل العشرات وأدت إلى انقطاع الكهرباء وتشريد الآلاف من الناس وتدمير المنازل والممتلكات وإلحاق أضرار بالغة بالمرافق العامة و البنية التحتية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القافلة الطبية المصرية تبدأ أعمالها فى ولاية كسلا بالسودان

خليفة بن زايد

السودان

طائرة اغاثة

منكوبى الفيضانات

السيول

فيضانات السودان




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة