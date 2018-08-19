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الرئيس الأمريكى يأذن لموظفى البيت الأبيض بالتعاون مع "مولر"

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:00 ص
الرئيس الأمريكى يأذن لموظفى البيت الأبيض بالتعاون مع "مولر" دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت أنه أذن لمحامى البيت الأبيض دون ماكغان، وسائر موظفين الرئاسة "التعاون بشكل كامل" مع التحقيق الذى يجريه المدّعى الخاص روبرت مولر حول التدخّل الروسى فى سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وجاء إعلان ترامب على تويتر بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماكغان "تعاون بقوّة" مع تحقيق مولر خلال ثلاث مقابلات على الاقل أجراها المحققون معه واستغرقت فى مجموعها 30 ساعة.

وفى تغريدة على تويتر قال ترامب "لقد سمحت لمحامى البيت الأبيض دون ماكغان، ولجميع الموظفين الآخرين فى البيت الأبيض، بالتعاون بشكل كامل مع المدعى الخاص".

وأضاف "فضلا عن ذلك، لقد سلّمنا فى الحال أكثر من مليون صفحة من الوثائق. شفافية غير مسبوقة فى التاريخ. لا تواطؤ. لا عرقلة. حملة اضطهاد!".

وينفى ترامب منذ البداية الاتهامات التى وجّهها خصومه اليه وإلى حملته الانتخابية بالتوطؤ مع روسيا وعرقلة سير العدالة، وهو يعتبر التحقيق الذى يجريه المدعى الخاص بمثابة مكيدة ضد رئاسته ويطالب بإنهائه.

والسبت نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر عديدة، بما فى ذلك مسؤولون سابقون وحاليون، أن ماكغان زوّد المحقّقين بـ"محاضر مفصّلة" لوقائع متصّلة بمسألة ما إذا كان ترامب سعى الى عرقلة العدالة أم لا.

 


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