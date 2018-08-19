الداخلية العراقية تعتقل أحد عناصر داعش فى عملية أمنية غربى الموصل

بغداد أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت ، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الارهابى فى عملية أمنية غربى مدينة الموصل، على خلفية مشاركته فى قتل الإيزديين فى قضاء سنجار.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن مكتب مكافحة إجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى تمكن من إلقاء القبض على أحد عناصر داعش الذى اعترف خلال التحقيقات الأولية بمشاركته فى القتال ضد قوات الأمن حيث كان يعمل ، خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل ، على سلاح هاون عيار 120 ملم ، فضلا عن إشتراكه مع عناصر داعش فى اقتحام قضاء سنجار وقتل أبناء الأخوة الأيزيدين.

وأشارت إلى أنه تم القبض عليه خلال عملية أمنية استباقية فى قرية العلو التابعة لقضاء تلعفر غربى مدينة الموصل، وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى أعلن فى وقت سابق تحرير أرض العراق بالكامل من تنظيم "داعش".