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"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الأحد، 19 أغسطس 2018 04:00 ص
"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 327.3 مليون ورقة بقيمة 750.8 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 191 مليون ورقة، بقيمة 697.9 مليون جنيه.
   
فيما احتل قطاع الاتصالات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 156 مليون ورقة بقيمة 254.9 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 52.6 مليون ورقة بقيمة 187.2 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 45 مليون ورقة بقيمة 99.5 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس قطاع الأغذية والمشروبات، بحجم تداول بلغ 27.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 172.8 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 23.3 مليون ورقة منفذة بقيمة64.1 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 23.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 145.1 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول 13.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 106.9 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 8.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 132.1 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا البنوك والرعاية الصحية والأدوية فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 4.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 249.8 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 3.6 مليون ورقة بقيمة 37 مليون جنيه.
 

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