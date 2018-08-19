"الحكومة البريطانية" تنشر أول إشعارات تقنية عن "بريكست بدون اتفاق" الخميس

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أفاد مكتب رئاسة الوزراء البريطانية بأن الحكومة ستبدأ إعلان إشعارات تقنية تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، وستوضح تبعات الخروج من الاتحاد بدون اتفاق الخميس المقبل.

وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية أنه يتوقع أن تصدر أولى الوثائق التوضيحية من الإدارة المعنية بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى غضون أيام، وأنه تم إعداد هذه الوثائق لإطلاع المواطنين والأعمال التجارية عن كيفية التأقلم مع سيناريو خروج بريطانيا من التكتل الأوروبى بدون التوصل لاتفاق.

وأضافت الصحيفة أن كل الإشعارات البالغة 84 من المتوقع نشرها قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.. ومن المرجح أن تكون بعضها واسعة النطاق وتغطى شئون مثل الخدمات المالية وقانون الشركات وتغير المناخ.

ولفتت إلى أن الوزير المكلف بشئون بريكست دومينيك راب سيصل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل فى محاولة لتسريع وتيرة المحادثات مع كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشال بارنييه ، حسبما ذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى.

وأوضحت رئاسة الوزراء البريطانية أن جدول أعمال القمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل ستتضمن إيجاد حلول لمسائل الانسحاب القليلة المتبقية المرتبطة ببريكست والمضى قدمًا فى إجراء مشاورات عن العلاقات المستقبلية.

ويأتى ذلك فى أعقاب الحملة التى أطلقتها صحيفة (الاندبندنت) لإجراء استفتاء آخر بشأن بريكست ، ووقع أكثر من 660 ألف شخص على هذا الالتماس