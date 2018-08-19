"الحجاج فى قلوبنا".. شاهد شباب المملكة يوزعون "الشباشب" على ضيوف الرحمن

كتب إسلام جمال

لا شك أن عمارة المسجد الحرام، وخدمة الحجاج والمعتمرين، من أبرز الفضائل التى يتسابق لها أبناء المملكة العربية السعودية، لا سيما فى موسم الحج، من كل عام.

هذا المعنى، سطره أبناء المملكة، من خلال مقطع فيديو، أظهر توزيع الـ"شباشب"، على الحجاج، من قبل بعض الشباب، مبتغين بذلك الثواب والجزاء، من عند الله.

واعتبر متداولو الفيديو، أن هؤلاء الشباب يحق لهم الفخر بما يصنعونه، وهل هناك عملاً أفضل من خدمة ضيوف الرحمن، كى يفخروا به.

وعلق أبناء المملكة العربية السعودية، على هذا المقطع، بأن خدمة الحجيج، هى أقل ما يقدمونه فى هذه الأيام المباركة، تجاه ضيوف الرحمن، معبرين عن ذلك بشعار "الحجاج فى قلوبنا".