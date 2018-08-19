الحبس عامين لعامل سرق "هاتف محمول" من موظف فى مصر القديمة

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، المتهم أحمد محمد. عامل رخام، بالحبس سنتين مع الشغل لسرقته محمول وسماعة موظف بشركة الكهرباء.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز.

وأسندت النيابة للمتهم أحمد محمد خلف، محبوس، 29 سنة، عامل رخام بسرقة المنقولات والمبالغ المالية المملوكة للمجنى عليه رمضان درويش ليلا بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر فى وجهه سلاحا أبيضا فأعدم مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المبالغ المالية المملوكة له.