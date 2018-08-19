الجيش اليمنى يتقدم فى البيضاء وسط فرار لعناصر المليشيا الحوثية

عدن /أ ش أ/

تمكن الجيش اليمنى، بمساندة من مقاتلات التحالف العربى، السبت، بتحرير مواقع شاسعة فى محافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) عن قائد محور بيحان، اللواء مفرح بحيبح، قوله إن قوات المحور نفذت اليوم عملية عسكرية فى محورى قانية وفضحة بالبيضاء، أسفرت عن تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية، وسط فرار جماعى لعناصر المليشيا الحوثية.

وأكد بحيبح أن التقدم مستمر نحو منطقة (ظهر البياض)، مشيرا إلى أن التحالف العربى شن اليوم أكثر من 8 غارات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات مليشيا الحوثى فى منطقة اليسبل بجبهة قانية، ومنطقة فضحة بجبهة الملاجم.