الجيش العراقى ينجح فى تفكيك خلية إرهابية بالموصل

بغداد أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تفكيك خلية إرهابية فى مدينة الموصل، موضحة أن عناصر الخلية كانت مهمتهم نقل الإرهابيين.

وقالت الوزارة ـ فى بيان، أوردته قناة السومرية نيوز الليلة، إن قوات من مديرية الاستخبارات العسكرية واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية تمكنت من تفكيك خلية إرهابية فى الجانب الايسر من الموصل.

وأضافت أن عناصر الخلية كانوا يقومون بنقل الإرهابيين والمواد الى مضافات أعدت لغرض تنفيذ عمليات تستهدف المواطنين الأبرياء وقوات الأمن فى نينوى ، كاشفا أنه تم ضبط خلال العملية عددا من الهواتف النقالة والشرائح وكارتات التعبئة وشاحنات طوارئ.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى عمليات تسلل لعناصر تنظيم داعش الإرهابى وحوادث تفجير واختطاف وقتل عناصر قوات الأمن العراقية والمدنيين تنفذها خلايا التنظيم ، فيما تستمر القوات الأمنية فى مطاردة فلول التنظيم ، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى العام الماضى القضاء على تنظيم داعش عسكريا.