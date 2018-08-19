الجنايات تعاقب سائقا وعاملا بالإعدام شنقًا بتهمة قتل سائق شركة الغاز بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت الدائرة 19 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عادل أبو المال، "سائق وعامل"، بالإعدام شنقا بعد أخذ رأى فضيلة المفتى، لاتهامهما بقتل "عبد المفيد محمد سعد"، السائق فى شركة الغاز بالجيزة، عن طريق شنقه وإلقاء جثته بترعة المريوطية، لسرقة سيارة أسطوانات غاز، صدر الحكم بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار.

كان قد أحال المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة كل من عبد العزيز أحمد حسن، وحسانين سيد حسن سيد، للمحاكمة الجنائية، لأنهما فى 18 أكتوبر 2016 قتلا المجنى عليه عبدالمفيد محمد عباس، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله لسرقته، وأعدا لذلك الغرض مخططهما الإجرامى وأداة قتله "حبل"، وفى سبيل تحقيق ذلك استوقفاه حال مروره بمركبته المحملة بأسطوانات الغاز واستقلا السيارة رفقته لتوصيلهما لسابقة معرفتهما به، كمخططهما وما أن سلكا رفقته مكانا قصيا عن أعين المارة حتى أجهزا عليه بلف ما أعداه سلفا من أداة حول عنقه لخنقه وتحقيق قتله فأحدثا به إصاباته.

واقترنت بتلك الجناية جريمة أخرى بأنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان سرقا منقولات وهى المركبة وما عليها من حمولة أسطوانات غاز والمملوكة لشركة الغاز.