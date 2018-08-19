التموين تنفى نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية

كتبت هند مختار

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بنقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية بل إن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يومياً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الأشهر القادمة، موضحةً أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفى احتياجات المواطنين لمدة 5 أشهر وأنه لأول مرة يرتفع رصيد السكر إلى فترة 7,5 شهر والزيت 3,5 شهر، والقمح لمدة 4 شهور، واللحوم والدواجن تكفي حتى نهاية عام 2019، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين على البطاقات ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.