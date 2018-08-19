التضامن تكشف حقيقة شائعات تعرض مسنين للتعذيب فى دار رعاية بالإسكندرية

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما يتم تداوله من تعرض المسنين بدار الرعاية في الإسكندرية، للضرب وسماع المارة في الشارع محل الدار صراخ النزلاء، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة أنه لم يتعرض أي نزيل بدور رعاية المسنين للضرب أو التعذيب سواء بمحافظة الإسكندرية أو غيرها، موضحةً أنه فور تداول تلك الأنباء قامت الوزارة بإصدار توجيهات لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية للتحقق فيما ورد، والتي أكدت المعاملة الحسنة التي يتلقاها النزلاء بالدار وعدم وجود أي آثار ضرب أو تعذيب، كما تم عقد مقابلات فردية مع المسنين ونفوا أي تعامل سيء معهم من قبل إدارة الدار.

وأوضحت الوزارة أنه بشأن الأصوات التي تُصدر عن المسنين، فقد تبين أنها لمسنين معاقين وبالفعل صدرت أثناء زيارة لجنة إدارة الأسرة، كما ترجع بعض هذه الأصوات إلى بعض المسنين عند الاستحمام لعدم رغبتهم فيه، وتم تسجيل فيديو من قبل اللجنة يرصد الأصوات التي صدرت أثناء وجود أعضاء اللجنة دون تعرض أي أحد للنزلاء.