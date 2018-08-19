البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.37%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.22%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13%، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة استمر المؤشر فى التراجع ليغلق عند مستوى 15269 نقطة خلال جلسة نهاية الأسبوع وسط أحجام تداول أقل من متوسطة، ويكون المؤشر قد وصل لمنطقة العدم 15300- 15080 نقطة، والتي من المنتظر أن يرتد منها لأعلى، مضيفة وعلى الجانب الاخر إذا تراجع المؤشر لما دون ذلك ينصح بالخروج من المراكز المفتوحة وتطبيق إيقاف الخسائر.