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الأقصر تعلن تطهير 215 منزلا من "النمل الأبيض" واستمرار حملات المكافحة

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:56 م
الأقصر تعلن تطهير 215 منزلا من "النمل الأبيض" واستمرار حملات المكافحة عمليات رش المنازل
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن محافظ الأقصر محمد بدر، أن حملات مكافحة وعلاج حشرة النمل الأبيض بمنازل وقرى المحافظة، أسفرت عن علاج ورش الحشرة بالمبيد فى 215 منزلاً، وذلك حتى اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس الجارى، مؤكداً استمرار فرق العمل حتى يتم علاج كافة الحالات التى يتم الابلاغ عنها، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشكلة أولاً بأول والتوصية باتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع الأضرار الناجمة.

 

وأكد محافظ الأقصر – في بيان صحفي - أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة فى حالة انعقاد مستمر وتعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات من المواطنين فى مختلف قرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر.

 

وفى السياق ذاته، واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر حملات مكافحة حشرة النمل الأبيض فى العديد من المنازل بالبؤر المصابة فى مراكز القرنة والطود وإسنا وأرمنت، وأسفرت حملات اليوم الأحد، عن علاج النمل الأبيض فى 123 منزلاً.

 

محافظ الأقصر يعلن رش وعلاج 215 منزلاً من النمل الأبيض (1)
محافظ الأقصر يعلن رش وعلاج 215 منزلاً من النمل الأبيض (1)

 

محافظ الأقصر يعلن رش وعلاج 215 منزلاً من النمل الأبيض (2)
محافظ الأقصر يعلن رش وعلاج 215 منزلاً من النمل الأبيض (2)

 

محافظ الأقصر يعلن رش وعلاج 215 منزلاً من النمل الأبيض (3)
محافظ الأقصر يعلن رش وعلاج 215 منزلاً من النمل الأبيض (3)

 

محافظ الأقصر يعلن رش وعلاج 215 منزلاً من النمل الأبيض (4)
محافظ الأقصر يعلن رش وعلاج 215 منزلاً من النمل الأبيض (4)

 

 

 


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