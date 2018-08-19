الأقصر الأزهرية تتقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم لأعتماد 9 معاهد

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمد منصور مدير المكتب الفرعى لجودة التعليم بمنطقة الأقصر الأزهرية، بأنه فى إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف والهيئة القومية لضمان جودة التعليم، تم اعتماد 5 معاهد فى العام الدراسى الفائت 2017/2018 وهى معاهد كوم البعيرات الإعدادى بنين ومعهد فتيات الدير الإعدادى ومعهد الحاجة فاطمة الإعدادى بنين والشيخ الأمير الإبتدائى والإعدادى .

وأضاف محمد منصور فى بيان صحفى له، أنه إستعداداً للعام الدراسى الجديد تم العمل على تأهيل بعض المعاهد للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قبل الجامعى، وسوف تتقدم المنطقة للهيئة لاعتماد 9 معاهد بمختلف المراحل التعليمية "رياض أطفال وإبتدائى وإعدادى وثانوى بنين وفتيات" .

وتابع مدير المكتب الفرعى لجودة التعليم بمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه يتم تجهيز بنية هذه المعاهد بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر، وبدعم كامل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومتابعة دؤوبة من الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية.