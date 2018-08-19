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الأرصاد السعودية تتوقع هطول أمطار رعدية اليوم على مكة والمدينة

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:15 ص
الأرصاد السعودية تتوقع هطول أمطار رعدية اليوم على مكة والمدينة امطار بمحيط الكعبة _ صورة أرشيفية
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، من أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق " جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة"  

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن هيئة الأرصاد السعودية، توقعت فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، كما يبقى الطقس مستقرًا على معظم مناطق المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 


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