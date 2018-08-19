افتتاح أول معبر برى بين موريتانيا والجزائر

نواكشوط (أ ش أ)

افتتح وزير الداخلية الموريتانى أحمد ولد عبد الله، ونظيره الجزائرى نور الدين بدوى، اليوم الأحد، أول معبر حدودى بين البلدين، والذى يعد الأول من نوعه بين البلدين منذ استقلالهما عن فرنسا مطلع ستينيات القرن الماضى.

ووفق مصدر رسمى موريتانى يهدف المعبر إلى "بعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة".

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعبر يأتى تنفيذا لتوصيات الدورة الـ 18 للجنة المشتركة للبلدين، حيث تسعى من خلاله موريتانيا والجزائر إلى تنشيط التبادل التجارى الذى لا يتجاوز 25 مليون دولار وفق آخر إحصائية.