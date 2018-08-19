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ارتفاع سهم النصر لتصنيع الحاصلات 10% بعد اعتماد دراسة القيمة العادلة

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:54 م
ارتفاع سهم النصر لتصنيع الحاصلات 10% بعد اعتماد دراسة القيمة العادلة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% صعودا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إذ ارتفع السهم بنسبة 10% ليصل إلى مستوى 36.20 جنيه للسهم.

 

جاء ذلك بعد قرار إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التداول على سهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية اعتبارا من الساعة 1.15 ظهرا، بعد مراجعتها مدى توافق دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة مع المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى.

 

وحددت دراسة القيمة العادلة لسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المعد بواسطة مكتب صفوت نور الدين للخبرة الاستشارية، متوسط سعر 56.90 جنيه للسهم.


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