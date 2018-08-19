إنهاء أزمة عمال محاجر الشرقية وصرف أجورهم المتأخرة وتعويضات مالية لـ780 شخصا

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة جلسة تفاوضية مع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بحضور محمد عرابى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمحاجر تم فيها الاتفاق على مشكلة العاملين بمشروع محاجر الشرقية البالغ عددهم 780 عاملا القائمة منذ أغسطس 2017 وأدت الى حرمان العمال من أجورهم طوال 11 شهرا.

وصرح "عرابى" فى بيان للاتحاد بأن الاجتماع انفراجة لصرف جميع مستحقات العاملين بمناسبة عيد الاضحى المبارك وهى خطوة تحسب للمحافظ على استجابته لمطالب النقابة العامة للمناجم والمحاجر مشيرا إلى أن الاجتماع تمت فيه الموافقة على ابرام اتفاقية عمل جماعية قريبا بين محافظة الشرقية والنقابة العامة للمناجم برعاية وزير القوى العاملة على أن تنص الاتفاقية على صرف تعويضات مناسبة للعاملين والسماح لكبار السن بالخروج على المعاش التقاعدى محسوبا على اشتراكات أجر الشهر الأخير لدى التأمينات الاجتماعية إضافة إلى تعويض صغار العاملين الذين تم نقلهم للعمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017 .

وأشاد "عرابى بدور وزير القوى العاملة والدور محافظ الشرقية فى إنهاء أومة عمال المحاجر بالمحافظة.