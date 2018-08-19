video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إنهاء أزمة عمال محاجر الشرقية وصرف أجورهم المتأخرة وتعويضات مالية لـ780 شخصا

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:21 م
إنهاء أزمة عمال محاجر الشرقية وصرف أجورهم المتأخرة وتعويضات مالية لـ780 شخصا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة جلسة تفاوضية مع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بحضور محمد عرابى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمحاجر تم فيها الاتفاق على مشكلة العاملين بمشروع محاجر الشرقية البالغ عددهم 780 عاملا القائمة منذ أغسطس 2017 وأدت الى حرمان العمال من أجورهم طوال 11 شهرا.

وصرح "عرابى" فى بيان للاتحاد بأن الاجتماع انفراجة لصرف جميع مستحقات العاملين بمناسبة عيد الاضحى المبارك وهى خطوة تحسب للمحافظ على استجابته لمطالب النقابة العامة للمناجم والمحاجر مشيرا إلى أن الاجتماع تمت فيه الموافقة على ابرام اتفاقية عمل جماعية قريبا بين محافظة الشرقية والنقابة العامة للمناجم برعاية وزير القوى العاملة على أن تنص الاتفاقية على صرف تعويضات مناسبة للعاملين والسماح لكبار السن بالخروج على المعاش التقاعدى محسوبا على اشتراكات أجر الشهر الأخير لدى التأمينات الاجتماعية إضافة إلى تعويض صغار العاملين الذين تم نقلهم للعمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017 .

وأشاد "عرابى بدور وزير القوى العاملة والدور محافظ الشرقية فى إنهاء أومة عمال المحاجر بالمحافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد سعفان: إنهاء استخدام النظام الورقى والتحول للإلكترونى نهاية 2018

صور.. محمد سعفان: إجراء الانتخابات العمالية يؤكد وفاء مصر بالتزاماتها الدولية

النهاردة عيدكم يا عمال مصر .. أكثر من 27 مليون عامل يحتفلون اليوم بعيدهم.. "قانون العمل" و"التأمينات" و"المعاشات" قوانين تنتظرها الأيدى العاملة.. ومحمد سعفان يهنيء: أقدر دوركم الوطنى لدفع عجلة الإنتاج

عمال مصر

اتحاد عمال مصر

عمال المحاجر




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة